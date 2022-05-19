Üniversitede festival heyecanı başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Gençlik Festivali gastronomi, müzik, spor, bilim, kültür ve sanat alanlarında çeşitli etkinliklerle başladı.

GAÜN Spor Bilimler Fakültesi öncülüğünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile birlikte düzenlenen festivalde ayak tenisi, çamur voleybolu, golf, dart, penaltı atışı, halat çekme, kaygan zemin, bocce, su savaşları ve bilek güreşi gibi çok sayıda spor müsabakaları yer alıyor. Tüm öğrencilerin katılımına açık olan festivalde GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da öğrencilerle birlikte voleybol oynadı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda öğrenciler keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören Dünya’nın 107 ülkesinden uluslararası öğrenciyi aktiviteler çerçevesinde kaynaştırmak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, konuşmasının devamında ise “Spor küresel bir olaydır ve öğrencilerimizin bu sporları icra edecekleri bir alan tesis ettik. Bahar şenliklerini bir güne yada bir haftaya sığdırmak yerine mayıs ayına yaymak istiyoruz. Bir taraftan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın etkinlikleri, diğer taraftan bizim spor etkinliklerimiz var. Ülkemiz öğrencileriyle uluslararası öğrencilerimiz arasında bir kardeşlik ortamı yaratarak, spor çerçevesinde kardeşliklerini pekiştirmek istiyoruz. Spor etkinliklerinin dışında yine festival çerçevesinde farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz kendi kültürlerini tanıtarak, kendi yemeklerini sunacak. Kendi özgün ve özel mutfak kültürlerini, danslarını, yaşam tarzlarını bu festivalde tanıtacaklar. Müziklerini, sanatlarını, yemeklerini, giyim tarzlarını ve hayat şekillerini sergilemek için fırsat veriyoruz. Bunları sergileyerek bir harmoni, zenginlik sunmak istiyoruz’’ diye konuştu.