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Üniversite yolunda sınav stratejileri

SANKO Üniversitesi akademisyenleri, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Üniversite Yolunda Sınav Stratejileri” konulu panel ile 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerini bilgilendirecek.

GAZİANTEP 08.05.2022, 10:47
Üniversite yolunda sınav stratejileri

SANKO Üniversitesi akademisyenleri, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Üniversite Yolunda Sınav Stratejileri” konulu panel ile 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerini bilgilendirecek.

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Öztürk ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat Olca, “Sınav Kaygısı ve Yönetimi”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, “Akademik Başarı ve Beslenme”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ise “Gelecek Senin! Nefes Al, Hareket Et, Hedefe Odaklan!” konularında bilgi paylaşımında bulunacak. Sunumların ardından düzenlenecek kokteylde öğrenciler, akademisyenlerle bir araya gelecek.

“Üniversite Yolunda Sınav Stratejileri” konulu panel, 12 Mayıs Perşembe günü 10.00-14.00 saatleri arasında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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