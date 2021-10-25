Üniversite personeline afet farkındalık eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında; 2021 Afet Eğitim yılı olması nedeniyle idari personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep İl Afet ve Acil Durum MüdürlüğüEğitim Uzman VekiliAyşe Şahin tarafından verilen eğitimde, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı"olarak belirlendiğini belirten Eğitim Uzman Vekili Şahin, tüm illerimizde Afet Eğitim Seferberliği başlatıldığını ifade etti. Türkiye Afet Eğitim Yılı çerçevesinde, Gaziantep’te bulunan üniversiteler ile protokol imzalandığını hatırlatanŞahin, afet farkındalığının artırılması amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına bir saatlik Afet Farkındalık eğitimi ve ilk 6 saatte neler yaşandığına dair video izletildi. Şahin konuşmasında, “Ülkemizin afetlere maruz kalma ihtimali ve bir deprem ülkesi olmamız sebebi ile afet bilincini oluşturabilmek adına okullarda seçmeli ders olarak konulmasının bu farkındalığı arttıracağı düşüncesindeyim” dedi.