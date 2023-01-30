Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Fakültesi öğrencisi Salih Teksöz, Bursa’da düzenlenen Türkiye Büyükler Milli takım seçmesinde 800 metrede Türkiye Şampiyonu olarak adını milli takım kadrosuna yazdırdı. Teksöz, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Bursa Osmangazi Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç günlük mücadele sona erdi. Tasnif dışı yarışan misafir atletlerin de katılımıyla gerçekleşen organizasyonda toplam 26 branşta Türkiye şampiyonlarını belirlendi. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi.

Seçmelerde elde ettiği başarıyla 11 Şubat’ta gerçekleşecek olan Balkan Büyükler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan GAÜN Öğrencisi Salih Teksöz, Türkiye’yi uluslararası arena temsil edeceği için mutlu olduğunu ifade etti. Başarıyı kazanmasında GAÜN’de aldığı teknik desteğin önemli olduğunu söyleyen Salih Teksöz, desteklerinden dolayı ailesine, arkadaşlarına ve Öğretim Görevlisi Selahattin Koç’a teşekkür etti.