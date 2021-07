Türkiye’nin en büyük hayvan barınağına “HAYTAP” desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında Burç Yazıbağ’da devreye alınacak yeni Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi için fikir alışverişinde bulunmak ve Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan projenin örnek teşkil etmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileriyle bir araya geldi.

“Hayvan Dostu Kent” mottosundan hareket ederek şehrin projelerine yön veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hizmete alınacak Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi için çalışmalar sürerken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin eksiksiz bir şekilde diğer şehirler için örnek teşkil etmesi adına HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu temsilcilerini Gaziantep’te ağırladı. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, HAYTAP İstanbul Saha Koordinatörü Zuhal Arslan, HAYTAP Antalya Temsilcisi Özgür Erkan, Gaziantep ve Kilis Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri ve Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler bulundu.

Yeni yapılacak tesis, mevcut barınakla beraber faaliyet gösterecek. Tesiste kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulurken, daha ferah bir alan yaratılacak. Yeni Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunacak.

“Gaziantep’i hayvan dostu kent konusunda öncü yapmak istiyoruz”

Konu hakkında ziyaret sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Hukuk devletindeyiz. O nedenle bizler için yasalar çok önemli. Verilen bir söz vardı ve bir an önce hayvan hakları yasasının çıkması gerekiyordu. Bu yönüyle devreye sokulan yasa dolayısıyla mutluyuz. Türkiye Belediyeler Birliği olarak da biz HAYTAP ile hali hazırda istişarelerimizi sürdürüyorduk. Görüş alışverişinin ardından yasal noktada neye dikkat edileceği hususunda bilgi sahibi olmuştuk. Ama en önemli şey, uygulamadır. Yasalar çok önemli ancak uygulamada çok önemli. HAYTAP’a bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu işler uzmanlık istiyor. Akademik desteği arkamıza almadan da böyle bir işe koyulmak çok sağlıklı olmayacaktı. Gaziantep Modelini her alana sirayet ettirerek çalışmalara gerçekleştirmek beraberinde etkileyici projelerin hizmete alınmasını sağlıyor. O nedenle biz her fırsatta birlikte iş yapma modeli olan Gaziantep Modelini anlatıyoruz. Yanımızda HAYTAP gibi güçlü bir federasyon var. Yerelle genelin herkesin birlikte koordine olmasını gerektiren bir iş üzerinde mesai harcıyoruz. Bu nedenle hassas olmalıyız. Biz çok netiz. Gaziantep’i hayvan dostu bir şehir yapmak istiyoruz. Biz, bu ülkeyi, hayvan dostu bir ülke yapmak istiyoruz. Uluslararası alanda yapılması gereken ne varsa belediyeler birliği olarak hazır bulunuyoruz. Ama her konuda olduğu gibi Gaziantep’i bu konuda da önder ve lider olarak hazırlamak, Türkiye’ye örnek göstermek istiyoruz. Alanı çok iyi bilen arkadaşlarımızla güç birliği yapacağız. Bunun sonunda da Burç Yazıbağ’daki örneğimizle hem şehrimize hem ülkemize kazandıracağız. Doğru modelleri çalışarak öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakbak, Meclis’ten geçen Hayvan Hakları Yasası’ndan bahsetti

Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, Hayvan hakları yasasının meclis serüvenini yeniden anımsatarak, “Gece saatlerinde gerçekleştirdiğimiz mesai sonrası yasa meclisten geçti. Tabi öncesinde de çok özel çalışmalar yürütüldü yerelde. Sivil toplum örgütlerinin ve hayvan dostu kolektif grupların görüş ve önerilerini almıştık. Mecliste alınan kararla nüfusa oranla her belediyede hayvan dostlarımız için belli bir bütçe tasarısı çıktı. Bu kanun tasarımızla da hayvanlara yönelik olumsuz örnek teşkil edecek davranışlara ciddi cezalar getirildi. Bu nedenle özel bir çalışma yürütüldüğünü rahatlıkla dile getirebilirim. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ile bugün bir aradayız. İnşasında sona yaklaşılan hayvan barınağı için güçlerimizi birleştirdik” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP HAYVAN REFAHINDA ÖNCÜ ŞEHİR OLACAKTIR”

HAYTAP Antalya Temsilcisi Özgür Erkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkürlerini ve memnuniyetlerini dile getirerek, “HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak gerek mecliste yasa düzenlenme durumlarında gerekse de taşrada ve büyükşehirlerde yaptığımız hayvan hakları ve hayvan refahı çalışmalarında katkılarımıza devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep’teyiz. Ankara’da daha önce bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantının özelinde Gaziantep’e davet edildik. Gaziantep’in hayvan dostu kent algısıyla örnek bir şehir olması için elimizden geleni yapacağız. Yanlışların olmaması ve hayvan refahına öncelik tanınması için Gaziantep öncü şehir olacaktır, biz buna eminiz” şeklinde konuştu.

Gaziantep ve Kilis Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri, hayvan hakları için azami gayret gösteren Başkan Fatma Şahin’i tebrik ederek, “Hayvan hakları yasası için çok yoğun gayretler sarf ettik. Emeğimizin giderek daha iyi şekilde karşılığını alması mutluluk verici” dedi.

HAYTAP İstanbul Saha Koordinatörü Zuhal Aslan da Gaziantep’in hayvan dostu bir kent olduğunu hep duyduklarına dikkat çekerek, “Buradaki ziyaretimizle de bu algıyı somutlaştırmış olduk. Gözlerimizle nasıl işlerin yapıldığına şahit olduk. Gaziantepli gençler de hayvan hakları konusunda çok hassaslar. Bu da şehir için önemli bir artı” diye konuştu.