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Trafik denetimlerinde 167 sürücüye ceza

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 167 araç sürücüsüne ceza kesildi.

GAZİANTEP 18.11.2020, 15:20
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Trafik denetimlerinde 167 sürücüye ceza

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 167 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 kavşakta, 13 ekip ve 28 personelin katılımı ile trafik denetimi yaptı. Yapılan uygulamada yaya önceliği, kırmızı ışık, cep telefonu ile konuşma ve yüksek sesle müzik dinleme gibi kural ihlali yapan 167 araç sürücüsüne ceza kesildi.
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