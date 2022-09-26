Trabzonlu ressam 55. sergisini Gaziantep’te açtı

Ressam Haydar Durmuş’un, SANKO Sanat Galerisi’nde 16 Eylül’de açtığı, “Yağlı Boya ve Akrilik Tekniği” ile yaptığı eserlerinden oluşan 55’inci kişisel sergisi 30 Eylül’e kadar gezilebilecek.

Resimle 60 yıldan beri ilgilendiğini ve 2002’den bugüne kayıtlı üç bin resim yaptığını anlatan Durmuş, “Resim benim için hayatın bir parçası ve tutkudur. Resim yapmadığım zaman kendimde eksiklik hissediyorum” dedi.

Her gün tuvalin karşısına geçerek bir şeyler üretmeye çalıştığını belirten Durmuş, şunları kaydetti: “Son 20 yılda bütün kazancımı resim sanatına verdim. Sanata ticari olarak bakarsanız sanatsal endişeler ikinci plana itilir ve ne kendinize ne de yaşadığınız topluma değer katamazsınız.

Trabzon’dan gelip Gaziantep’te sergi açmaktan ve Gaziantepli sanatseverlerin eserlerime ilgisinden büyük mutluluk duydum. Gaziantep sanayisi ve gelişen ekonomisinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de mükemmel bir şehir. Eserlerime ilgi gösteren sanatseverlere ve büyük emeklerle yaptığım resimlerimi Gaziantepliler ile buluşturan SANKO Ailesine teşekkür ediyorum.”

Durmuş’un 26 eserinin yer aldığı sergi, 30 Eylül 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

HAYDAR DURMUŞ

1942 yılında Trabzon’da doğan Haydar Durmuş, 1962 yılında Trabzon Lisesi’ni, 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. Durmuş, 1965 yılında Kastamonu Göl İlköğretmen Okulu’nda, 1969-1979 yılları arasında Trabzon Erkek İlköğretmen Okulu’nda Resim-iş Öğretmenliği yaptı. 1979 yılında Trabzon Kanuni Ortaokulu Resim-İş Öğretmenliğine atanan Durmuş, 1990 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev aldı.

1995 yılında emekli olan Durmuş, başta Trabzon olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir’de 50’nin üzerinde kişisel sergi açtı, ayrıca çok sayıda karma sergiye katıldı. Resim dalında ödülleri olan Durmuş’un, Ankara ve İzmir Resim Heykel Müzeleri ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.