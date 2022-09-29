Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 4. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Halil İbrahim Tanrıöver güven tazeledi.

Gaziantep’te bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Tanrıöver, ’’Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin taşına toprağına kurban oluruz. Onun için bu ülkenin sendelemesine bile razı olamayız. Zorlukları çekeceğiz, acılarımızı içimize akıtacağız, sıkıntılarımızı sabredeceğiz ama asla hainlere, emperyalizme bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz, edersek biteriz” şeklinde konuştu.

Arslan, “Hizmet-İş Sendikası olarak divan başkanımızın ifade ettiği gibi, tarihi bir yolculuğun her aşamasında büyük başarılarına imzam atan ve bu hikayelerle yeni hikayeleri oluşturan Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olmanın gururunu yaşayan bir sendikayız. Hak-İş’imizin en büyük sendikası yine uluslararası sendikalı harekatta çok etkin olan çok saygın icra kurulu üyesi ve Türkiye’de başta ekonomi sosyal konsey, güçlü danışma kurulu, KİT ve benzeri kuruluşlarda Hak-İş’i temsil eden Yüksek Hakem Kurulu dahil pek çok noktada Hak-İş’i temsil eden bir pozisyonu da beraber taşımaktadır. Hizmet-İş Sendikası olarak Gaziantep’te kuruluşumuzun mayalandığını söylemek istiyorum. Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Belediyesindeki işçilerle kurulan ancak, Gaziantep’te bunun çalışmalarının yapıldığı Gaziantep’teki emek hareketinin oluşturduğu bir yapıyla Adıyaman’da kurulduğunu hatırlatmak isterim. Hizmet-İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kuruluna giderken pek çok başarımızdan pek çok elde ettiğimiz yeni imkanlardan elbette ki bahsetmek mümkündür. Ama en önemli başarımız sendikamızın 70’e yakın şubesinde yapılan kongrelerin sonucunda sendikamıza yakışan demokratik süreçleri en yüksek derece de işleyen ve bunu işçilerle birlikte Türkiye’ye örnek bir demokratik tutum olarak ortaya koyan yönümüzün altını çizmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen seçime mevcut Başkan Halil İbrahim Tanrıöver tek listeyle katıldı. Toplam 128 üyenin katıldığı seçimlerde kullanılan 119 oyun tamamını alan Tanıöver güven tzeledi.