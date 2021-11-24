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Sportmen öğretmenler örnek oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ‘Geleneksel Öğretmenler Günü Spor Etkinlikleri’ coşku dolu finalle sona erdi. 4 farklı organizasyonda 800’ün üzerinde sportmen öğretmenin forma giydiği turnuvalar, sahada centilmence mücadele eden öğretmenler örnek oldu.

GAZİANTEP 24.11.2021, 11:50
Sportmen öğretmenler örnek oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ‘Geleneksel Öğretmenler Günü Spor Etkinlikleri’ coşku dolu finalle sona erdi. 4 farklı organizasyonda 800’ün üzerinde sportmen öğretmenin forma giydiği turnuvalar, sahada centilmence mücadele eden öğretmenler örnek oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen ‘Geleneksel Öğretmenler Günü Spor Etkinlikleri’ Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni ile noktalandı. Öğretmenler Parkurda Etkinliği, Öğretmenler Arası 3x3 Basketbol Turnuvası ve Öğretmenler Arası Paintball Turnuvası’nın ardından düzenlenen voleybol turnuvasına, 8 farklı ilçeden öğretmenler katıldılar.

Filede tatlı rekabete sahne olan organizasyonun ödül töreninde; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, sportmen öğretmenleri yalnız bırakmadılar.

“Öğretmenlerimiz, ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesine değer katıyorlar”

Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni’nde tribünlerde yerlerini alan sporseverler ve katılımcı öğretmenlere seslenen Gaziantep Valisi Davut Gül, Spor Şehri Gaziantep projesine öğretmenlerin sportif faaliyetlere olan ilgileriyle değer kattıklarını belirterek, “24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Öğretmenler Günü Spor Etkinliklerine katılım sağlayan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Spor Şehri Gaziantep projemiz kapsamında ilimizde spor adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Değerli öğretmenlerimiz, sportif faaliyetlere olan ilgileriyle Spor Şehri Gaziantep projesine değer katıyorlar. Öğretmenler Arası Spor Organizasyonlarının düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

“Öğretmenlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz”

Ödüllerin sahiplerini bulduğu tören esnasında öğretmenlerin mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenleri sportif tesislerde misafir etmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, “24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ile organize edilen Geleneksel Öğretmenler Günü Spor Etkinliklerinde kıymetli öğretmenlerimizi sportif tesislerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda bu tip etkinlikleri yıl geneline yaymak istiyoruz. Sayın Valimizin öncülüğünde ilimizde spor adına çok önemli yatırımlar yapılıyor. İnşallah hep birlikte bu şehirden şampiyonlar çıkartmaya devam edeceğiz. Sportif faaliyetlere gönül veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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