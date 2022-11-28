Sözel bildiride birincilik Medical Point’in

Medical Point Gaziantep Hastanesi 2. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi-INCARE 2022 Kongresi’nde Tümör Marker Ölçümlerinde Povidon İodine Etkisi başlıklı bildiri ile En İyi Deneysel Çalışma Birincilik Ödülü aldı.

Rutin olarak hastanelerin vazgeçilmez dezenfektanlarından olan povidon iyodine kullanımı tümör markırlarında yanlış düşük sonuca neden olduğunu tespit eden Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel ve Başhemşire Sema Sepil Kılıç açıklamalarda bulundu. Çalışma ekibi, tümör markırlarının hatalı düşük ölçümlerinde kanser vakalarının atlanması veya tedavi sürecinde hastalara yanlış tedavi protokolü uygulanmasının kötü sonuçlar doğurabileceğini, bundan dolayı hastaların zarar görebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Ataman Gönel sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tarz ölçüm hatalarının antibiyotik, analjezik ve mutivitamin kullanımlarından sonra da olabildiği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Hukuki açıdan da malpraktis davalarına neden olabilecek hataların öngörülmesi önemlidir. Deneysel yapılan çalışmaların avantajı klinikte ileride ortaya çıkabilecek hataların önceden tespiti ve hastaların zarar görmesinin önlenmesidir" dedi.

Medical Point Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba, Genel Müdür Ömer Emre Kubba ve Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin literatüre kazandırılan bu çalışma için Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel ve Başhemşire Sema Serpil Kılıç’a tebriklerini iletti. Incare 2022 Kongresi için hazırlanan bu çalışma katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.