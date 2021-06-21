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Sevilen Mahkeme Başkanı Yılmaz’a duygulu veda

Gaziantep’te önemli FETÖ davalarının görüldüğü mahkemenin başkanı Adnan Yılmaz’ın tayini Yalova Adliyesi’ne çıktı. Tayini çıkan mahkeme başkanı hakim Adnan Yılmaz için mahkeme personeli tarafından veda programı düzenlendi.

GAZİANTEP 21.06.2021, 16:02
Sevilen Mahkeme Başkanı Yılmaz’a duygulu veda

Gaziantep’te önemli FETÖ davalarının görüldüğü mahkemenin başkanı Adnan Yılmaz’ın tayini Yalova Adliyesi’ne çıktı. Tayini çıkan mahkeme başkanı hakim Adnan Yılmaz için mahkeme personeli tarafından veda programı düzenlendi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sulh ceza hakimliği görevini yürüten, daha sonra ise terör davalarının görüldüğü ağır ceza mahkemesi başkanlığına atanan Hakim Adnan Yılmaz, HSK’nın son kararnamesi ile Yalova Adliyesi’nde görev yapacak. FETÖ’nün "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding davası başta olmak üzere kamuoyunda bilinen pek çok FETÖ davası kararlarında görev alan Yılmaz için mahkeme personeli tarafından veda yemeği düzenledi.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı programın ardından Yılmaz, kentten ayrıldı.
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