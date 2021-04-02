Şehitkamil’de 25 bininci öğrenci tabletle ödüllendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Kütüphaneler Haftası’ etkinlikleri kapsamında belediye bünyesinde hizmet veren gençlik kütüphanesine kayıt yaptıran 25 bininci üyeyi tabletle ödüllendirdi. Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisinde 6 yeni kütüphanenin yapım çalışmasının aralıksız devam ettiğini de söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri dolayısıyla Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak kütüphaneler konulu sergiyi gezdi. Daha sonra öğrencilerle birlikte kitap okuyan Fadıloğlu, son olarak gençlik kütüphanesine kayıt yaptıran 25 bininci üye Hatice Elmas’a tablet armağan etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere kariyer planlamaları konusunda da tavsiyelerde de bulundu.

“6 kütüphanemiz ile birlikte sayı 27’ye çıkacak”

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kütüphaneler Haftası etkinliği çerçevesinde bugün İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ile beraber Mütercim Asım Kütüphanemizdeyiz. Pandemi sürecinden dolayı kütüphanelerimizdeki kapasiteyi düşürdük. Fakat çok yoğun talep var. Şu anda 6 kütüphanemizin inşaatı devam ediyor. Mevcut 21 kütüphanemiz vardı, 6 kütüphanemiz ile birlikte sayısı 27’ye çıkacak. İnşallah görevde kaldığımız süre içerisinde de amacımız bu sayıyı arttırmak. Şu an da içeriyi gezdiğimizde görüyoruz ki KPSS’ye hazırlanan, üniversiteye hazırlanan her kesimden arkadaşımız var. Tıp’ta uzmanlık sınavına hazırlanan var, Milli Savunma Üniversitesi’ne hazırlanan var. Bu fiziki mekanların sayısını arttıracağız. Ders çalışacak mekan meselesinde sıkıntımız var. Tabi bu yatırımların tamamını bakanlıktan beklemek doğru değil. Kaynak milletin ise yine millete hizmet edecek. Bu kaynakları belediye üzerinden hayata geçiriyoruz. Bu kütüphanelerin sayısını ve niteliğini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben desteklerinden dolayı Sayın Valimizin şahsında İl Kültür ve Turizm Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Bu hızda çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız bu ihtiyaçlar doygunluk noktasına gelene kadar bu faaliyetleri devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

Destek teşekkürü

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Bu yıl 57. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir, Şehitkamil, Şahinbey Belediyelerimiz, üniversiteler, ilçe halk kütüphaneleri müdürlerimiz bir araya gelip ortak bir etkinlik yaptık. Yani etkinliklerimizi birleştirdik. 37 etkinlik ve bir kütüphane açılışı ile bunu kutluyoruz. Tabi bu arada Şehitkamil Belediyemiz, 21 tane kütüphane sayısına 6 tane daha yaparak 27 kütüphane sayısına çıkarıyor. Başkanımıza, kütüphaneye vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çok da güzel bir işletim modeli var. Gençlerimiz ve çocuklarımız huzurlu bir şekilde derslerine çalışıyorlar. Gençlerimiz; geleceğimizdir, yarınımızdır. Ben başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok mutluyum”

Ödülünü teslim aldıktan sonra değerlendirmede bulunan 25 bininci üye Hatice Elmas ise, “Ben bu yıl KPSS’ye hazırlanıyorum. Ders çalışma açısından Şehitkamil Belediyemizin Karacaoğlan Kütüphanesine kayıt oldum. Tabi kayıt yaptırmamla birlikte 25 bininci üye olduğum söylendi ve bundan dolayı da Başkanımız tarafından ödüllendirildim. Bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.