Şehitkamil Belediyesinden katı atık transfer istasyonu

Bugüne kadar yapmış olduğu bir birinden farklı projelerle adından söz ettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kısa sürede tamamlanacak Katı Atık Transfer İstasyonu ile enerji ve araç konusunda önemli tasarruf sağlayacak. Başkan Fadıloğlu, Katı Atık Transfer İstasyonu’nun benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışacağını ve aynı anda 6 çöp kamyonu semitreylerle boşaltma işlemi yaparken, 2 Tıra birden aktarım yapılabileceğini söyledi.

Aydınlar Mahallesi’nde 9 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanılan Katı Atık Transfer İstasyonu’nun inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Katı Atık Transfer İstasyonu içerisinde; 816 metrekare iki katlı betonerme yapıda katı atık transfer faaliyet alanı, 72 metreküp hacminde sızıntı suyu kuyusu, 60 ton kapasiteli kantar yer alacak. Kısa süre sonra hayata geçirilecek olan Katı Atık Transfer İstasyonu, benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışacak. Aynı anda 6 adet hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu semitreylerle boşaltma işlemi yaparken, yine aynı anda 2 Tıra birden aktarım yapılabilecek. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Enerji tasarrufu ve araç tasarrufu yapacağız”

Katı Atık Transfer İstasyonu’nun tamamlandığında önemli kazanımlar sağlayacağını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kısa süre önce yapımını başlatmış olduğumuz Katı Atık Transfer İstasyonu, bitmek üzere. Şehitkamil, özellikle Gaziantep’in içerisinde yüz ölçümü en geniş ilçelerden birisi. Aynı zamanda katı atık depolama noktası da Şahinbey bölgesinin uç noktasında olması münasebetiyle çöp transferimizde çok büyük zorluk çekiyorduk. Alınan karar gereği kırsal mahallelerin çöplerinin toplamasını yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 60 kilometreden bizim çöp getirdiğimiz noktalar var. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ile istişarelerimiz neticesinde yeni bir katı atık transfer noktası yapılması noktasında karar aldık. Alınan karar gereği buranın raporları alındı. En kısa sürede inşallah artık bundan sonra çok fazla kamyonun gidip gelmesini ortadan kaldırarak, bir yandan enerji tasarrufu yapacağız, bir yandan personel tasarrufu yapacağız, bir yandan da araç tasarrufu yapacağız. Vatandaşlarımızın kaynaklarını verimli kullanmak adına bu tür projeleri önemsiyoruz. Vermiş oldukları destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yürekten teşekkür ediyorum. Bizim bu yapıyı bir an önce hayata geçirmemiz demek, bu memleketin kaynaklarının daha da artması demektir. Buradan artan kaynaklarla milletimize daha farklı projeler hayata geçirmek demektir. Yapının projelendirilmesi, tamamen kendi belediye ekibimizdeki arkadaşlarımıza aittir. Toplanan çöpler gelecek, büyük Tırların kasasına yüklenerek katı atık bertaraf tesisine götürülecek. Bu şekilde 5 kamyonun gidip geleceği yere bir kamyon gidip gelerek, burada tasarruflar sağlanmış olacak. Ben emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede hizmete aldıktan sonra hem araç sayımız azalmış olacak hem de daha fazla alana hakim olmamız sağlanmış olacak. Ben ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.