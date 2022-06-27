Sanko’nun kadın mühendisleri Konukoğlu ile bir araya geldi

Sanko’da çalışan kadın mühendisler, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile çay sohbetlerinde bir araya geldi. Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutlayan Konukoğlu, ’’Hedefimiz beyaz yaka çalışanlarda kadın-erkek eşitliğini yakalamaktır’’ dedi.

Grup şirketleri çalışanlarının katılımıyla her ay düzenlenen “SANKO Çay Sohbetleri” programı bu ay Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Sanko Tekstil ve Süper Film Ambalaj bünyesinde çalışan kadın mühendislerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınların ekonomiye eşit katılımı ve fırsat eşitliği konusunu kapsayıcı ve sürdürülebilir bir vizyonla ele alan SANKO Holding’de şu anda 159 kadın mühendis görev yapıyor. Kadın mühendislerle bir araya gelen Konukoğlu, üretim ve yönetim kademelerinde kadın perspektifinden daha çok yararlanmanın önemine vurgu yaptı. SANKO Grubu’nun 118 yıldır bu topraklardan kazandığını bu topraklar için yatırım, üretim ve istihdama dönüştürerek Türkiye’ye değer kattığına vurgu yapan Konukoğlu, “Bu topraklara değer katmak için mücadele veriyoruz. ‘İşin hilesi dürüstlüktür’ ilkemizden taviz vermeden Gazi Şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Başarımızın arkasında çalışma arkadaşlarımız yer alıyor” diye konuştu.

Kadınların iş yaşamanın her kademesinde karar verici konumda olması gerektiğine dikkat çeken Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Bilgiye erişimin çok kolay olduğu bir dönemi yaşıyoruz, bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Önceki yıllarda bilgiye erişim bu kadar kolay değildi. Dijitalleşmenin önem kazandığı bir dünyada gelişime ve değişime uyum sağlamalıyız. Günümüzde çok önemli bir konuma gelen mühendislik, kodlama gibi alanların geleceğimizi şekillendireceği şüphesiz.”

Kadın Mühendisler Günü nedeniyle SANKO Ailesi’nin kadın mühendisleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Konukoğlu, “Dünya Kadın Mühendisler Günü’nüzü kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Programın ardından Konukoğlu, kadın mühendislerle birlikte SANKO Tekstil İşletmeleri ve Süper Film Ambalaj üretim bölümlerini ziyaret ederek süreçlerle ilgili bilgi aldı.

Konukoğlu’na işetme gezisine SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, SANKO Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aydın ve yöneticiler eşlik etti.