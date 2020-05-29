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Sanko’da ’Covıd-19 ve Sürdürülebilirlik’ konulu sanal konferans

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. EMİNE AKSOYDAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN İNSANLARIN YAŞAM İÇİN DOĞRU SEÇİMLER YAPMASI İLE SAĞLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Sanko’da ’Covıd-19 ve Sürdürülebilirlik’ konulu sanal konferans

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. EMİNE AKSOYDAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN İNSANLARIN YAŞAM İÇİN DOĞRU SEÇİMLER YAPMASI İLE SAĞLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:42
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Sanko’da ’Covıd-19 ve Sürdürülebilirlik’ konulu sanal konferans

Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, sürdürülebilirliğin insanların yaşam için doğru seçimler yapması ile sağlanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Emine Aksoydan, SANKO Üniversitesi Yaşam Rehberim Kulübü tarafından düzenlenen ve Yaşam Rehberim Kulübü Başkanı Meltem Demirci’nin moderatörlüğünü yaptığı konferansta, “Covid-19 ve Sürdürülebilirlik” konusunda bilgiler paylaştı.

Sürdürülebilirliğin, doğa ile insan arasındaki dengeyi koruyan ve geliştiren dinamik süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoydan, “Sürdürülebilir bir gelecek şimdiki ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi ve refahı için doğal kaynakların doğru kullanımı, doğa dostu beslenme ve gıda sistemleri, çevreye duyarlı teknoloji kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, sağlıklı bir çevre, kaynakların eşit dağıtımı, ekonomik refahın ve sosyal adaletin eş zamanlı olarak sağlanmasıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun, sürdürülebilirlik kavramını “Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma düzeyinin sağlanması” olarak tanımladığına vurgu yapan Prof. Dr. Aksoydan, sürdürülebilirliğin insanların yaşam için doğru seçimler yapması ile sağlanabileceğinin altını çizdi.

“Yanlış seçimlerin hem insan sağlığına hem de çevreye telafisi olmayan zararlar verdiğini içinde bulunduğumuz pandemi süreci ile deneyimlemiş olduk” diyen Prof. Dr. Aksoydan, şöyle devam etti, “İnsan davranışlarının doğayı aşırı düzeyde tahrip etmesi sonucu ortaya çıkan küresel ısınma, insanlarla gezegende yaşayan diğer canlıların ilişkisini değiştirerek enfeksiyon riskini artırmıştır. Karada ve denizde yaşayan çeşitli türler sıcağın artan etkisi ile kutuplara yönelmiş ve bu yönelme, normalde temas etmemesi gereken pek çok türün temas etmesine ve patojenlerin yeni türlere yerleşmesine neden olmuştur. Ayrıca ormansızlaşma, yaşam alanlarını kaybeden hayvanların göç etmesine, yeni türlerle temas etmesine dolayısıyla yeni patojenlerle tanışması için ortam oluşturmaya zorlamaktadır”.

Doğanın ve doğal kaynakların sorumsuzca tüketimi devam ettiği sürece Covid-19 benzeri salgınlarla gelecekte de sıklıkla karşılaşmanın sürpriz olmayacağını savunan Prof. Dr. Aksoydan, “Covid-19 salgınını politik, ekonomik ve sosyal sistemlerimizi yeniden gözden geçirmek, düşünce ve davranışlarımızı doğa ile dost yaşama yönünde değiştirmek konusunda iyi bir öğreti olarak algılayıp yeni normalimizi bu öğretiler üzerine kurmalıyız” diye konuştu.

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