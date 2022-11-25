SANKO Üniversitesi’nde öğretmenler günü kutlandı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, meslek hayatına da yön veren öğretmenlerini her zaman örnek aldığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Dağlı: “öğretmenlerimiz hayatımızdaki örnek kişilerdir”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, meslek hayatına da yön veren öğretmenlerini her zaman örnek aldığını söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde SANKO Üniversitesi’nde akademik kadroda görev yapan personele isimlerinin yazılı olduğu özel kalemler takdim edildi. Akademisyenleri çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutlayan Prof. Dr. Dağlı, emekleri ve çabaları için öğretim üyelerine teşekkür etti. Prof. Dr. Dağlı’ya ziyarette, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram da eşlik etti.