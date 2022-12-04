SANKO Üniversitesi’nde “MS hasta okulu” düzenlendi

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı tarafından, merkezi sinir hastalığı olan Multipl Skleroz’un (MS) ele alındığı “MS Hasta Okulu” konulu toplantı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantıda MS hastalığına yönelik bilgiler paylaşan Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münife Neyal, “MS hastalığı, sıklıkla genç erişkin yaşlarda başlar” dedi.

MS’in merkezi sinir sistemi hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Neyal, hastalığın içeriğine yönelik şu bilgileri verdi:

“Beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik, merkezi sinir sistemini oluşturur. Bu hastalık adını beynin birden çok yerinde görülmesinden dolayı çoklu anlamına gelen ‘multipl’ ve sinir uzantılarının etrafını çevreleyen miyelin kılıflarının etkilenmesini tanımlayan ‘skleroz’dan almaktadır.”

Doğru bilgi ve hastayı destekleyen yaklaşımların önemi

MS hastalığına büyük bir toplumsal ilgi olduğunu ancak bu konuda ciddi bilgi kirliliği bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Neyal, hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığın artırılması kadar hastaların ve ailelerinin doğru bilgilerle donatılması konusunda hekimlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Bu şekilde hastaların ve ailelerinin yaşamlarının her noktasında doğru karar alabilmesinin kolaylaşacağını ve karşılıklı destek sağlanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Neyal, şöyle devam etti:

“MS hastalarının takibi aslında bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Nörologlar, fizyoterapistler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, diyetisyenler, psikiyatristler bu ekibin temel üyeleridir. Gerekli durumlarda tüm diğer sağlık bilimleri alanlarındaki uzmanlardan da yardım alınabilir.”

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Doç. Dr. Abdurrahman Neyal, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Ekmekyapar Fırat ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Emine Kılıçparlar Cengiz’in de katıldığı toplantıda hastalar ve yakınları tarafından sıklıkla sorulan sorular gözden geçirildi ve katılımcıların soruları yanıtlandı.