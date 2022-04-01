SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti

Uluslararası seçkin üniversitelerle iş birliği bulunan SANKO Üniversitesi, Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı çerçevesinde Sırbistan’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti

Dış İlişkiler ve Erasmus+ Program Yürütücüsü İpek Uçar ve Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Mehtap Özkur’un yürütücülüğünde SANKO Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu Sırbistan’ın Kragujevac Üniversitesi’nden gelen Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Stajyer Dr. Ana Joni, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan’ın danışmanlığında iki ay süren staj eğitimini başarıyla tamamladı.

Joni “SANKO Üniversitesi’nin geniş imkanları ve birbirinden değerli hocaları sayesinde cerrahi staj eğitimi ile ilgili çok değerli deneyimlerimin yanı sıra, Gaziantep’ten çok güzel izlenimlerle ülkeme dönüyorum. Benim için çok yararlı oldu. İlk fırsatta tekrar gelmeyi ümit ediyorum” dedi.

Konuk öğrenciye kurum rozeti armağan eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın da “Fakültemize daha önce de Almanya ve Şili gibi dünyanın farklı ülkelerinden konuk tıp öğrencileri geldi ancak Stajyer Dr. Ana Joni hem üniversitemizin hem de fakültemizin ilk ziyaretçi Erasmus programı öğrencisi oldu. Üstelik genel cerrahi staj eğitimini üstün başarıyla tamamladı. Kendisini kutluyor ve tekrar davet ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehtap Özkur ise “Erasmus+ Programı çerçevesinde Avrupa’nın saygın üniversiteleri ve sağlık kökenli kuruluşları ile bilimsel ve akademik alanlarda iş birliği ve projelere katkı sağlanabilmesi için hibe verilmektedir. Üniversitemiz, öğrenci ve akademisyenlerini ve Avrupa’dan gelmek isteyen öğrencileri sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.