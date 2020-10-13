Sanayide dönüşüm makine mekal sektörü ile başlıyor

Gaziantep’te üretim yapan firmalara, Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) tarafından yerinde analiz çalışmaları yapılarak firmaların ürettikleri mevcut ürünleri ve mevcut ürün altyapısında yapılacak değişiklikler ile daha katma değerli ürünler için ürün yetenek programı oluşturularak, makine metal sanayisinde üretim yapan firmaların özellikle savunma sanayi veya milli teknoloji hamlesi kapsamında üretebilecekleri ürünlerin envanterleri çıkartılacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve STM A.Ş. işbirliğinde Gaziantep’te üretim yapan makine metal üreticilerine yönelik mevcut ürün altyapısında yapılacak değişiklikler, yürütülecek süreç ve yapılacak çalışmaların yer aldığı, Gaziantep Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, STM A.Ş. Danışmanlık Müdürü Mustafa Odabaş, STM A.Ş. ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, STM A.Ş. ThinkTech Yöneticisi Dr. Hilmi Özdemir, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, “Odamızca başlatılan, Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü Projesi kapsamında, Gaziantep makine metal sanayisinin günümüz rekabet koşulları içerisinde ihtiyaç duyduğu stratejik, teknolojik, dijital dönüşüm sürecine katkı vermesi amacıyla, GSO, İKA ve STM A.Ş. arasında daha önce işbirliği protokolü imzalamıştık. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde makine metal sektöründen 30 üye firmamız Savunma Sanayi Başkanlığı iştirakçi kuruluşlarından olan STM tarafından ziyaret edilerek, firmalarımızda yerinde analiz çalışması yapılacak” diye konuştu. STM uzmanları eşliğinde yapılacak yerinde analiz çalışmalarıyla firmaların ürettikleri mevcut ürünleri ve mevcut ürün altyapısında yapılacak değişiklikler ile daha katma değerli ürünler için ürün yetenek programı oluşturulacağının altını çizen Küçükparmak, sözlerine şöyle devam etti:

"Gaziantep’te makine metal sanayisinde üretim yapan firmalarımıza, özellikle savunma sanayi veya milli teknoloji hamlesi kapsamında üretebilecekleri ürünlerin envanterleri çıkartılacak. İKA tarafından firmalarımıza sağlanacak desteklerle firmalarımızın savunma sanayimize veya analiz sonucu belirlenecek firma yetenek envanterine göre, ürün üretilebilir hale gelmesi için proje firmamızın desteği ile sağlanacak."

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da konuşmasında, yerinde analiz çalışmalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte Gaziantep savunma sanayinde de önemli bir noktaya gelecek. Gaziantep’te imalat sanayimizin başat sektörlerinden olan makine metal sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin küresel rekabet koşulları içerisinde kaçınılmaz olan teknolojik, stratejik ve dijital dönüşümünü sağlamak için bu çalışmayı yaptık. Gerek deneyimleri, gerek başarı hikayeleri ile bu süreci STM A.Ş. ile birlikte yürüteceğiz.”

STM A.Ş. Danışmanlık Müdürü Mustafa Odabaş ise projenin hayata geçirilmesi için bir senenin üzerinde çalışıldığını belirterek, firmalardan projeye destek olmalarını istedi.Toplantının devamında, STM A.Ş. ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, STM A.Ş. ThinkTech Yöneticisi Dr. Hilmi Özdemir proje hakkında firma yetkililerine bilgiler vererek, sorularını yanıtladı.