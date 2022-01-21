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Şahin’den çatıları çöken iş yeri sahiplerine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te meydana gelen kar yağışı nedeniyle çatıları çöken iş yeri sahiplerini ziyaret etti.

GAZİANTEP 21.01.2022, 17:38
Şahin’den çatıları çöken iş yeri sahiplerine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te meydana gelen kar yağışı nedeniyle çatıları çöken iş yeri sahiplerini ziyaret etti.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı işletmelerde teknik ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Şahin, iş yerlerinde çöken çatıların raporlanması ve sorunun ilgili birimlere yönlendirilmesi konusunda yardımcı olduklarını söyledi.

GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te iş yerlerinde gerçekleşen çatı çökmeleri sebebiyle işletme sahiplerini ziyaret etti. Şahin, teknik ekibiyle Mahrukatçılar Sitesi, Oduncular Sitesi ve son olarak Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. İş yeri sahipleriyle bir araya gelen Şahin, işletmelerin zayiatı hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi.

Yaşanan olaylarda bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, iş yerlerinde çöken çatıların raporlanması ve sorunun ilgili birimlere yönlendirilmesi konusunda süreci hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.

Çöken ahır için aileye destek

Ziyaret kapsamında Şahinbey ilçesine bağlı Serince Kırsal Mahallesi’nde bir ahırda gerçekleşen çökme dolayısıyla bölgeye giden Şahin, yaşanan maddi kayıpların bir an önce giderileceğini belirterek, “Yaşanan talihsiz durumu burada görüyoruz. Allah’a şükür ki can kaybımız yok” dedi.

“Bizim üzerimize düşen ne ise hazırız”

Ziyaretlerin sonunda açıklama yapan Başkan Şahin, “İlgili sitelerde çöken çatıların raporlanması ve sorunun ilgili birimlere yönlendirilmesi için yardımcı olduk. Akabinde Serince’ye geçtik. Orada da çöken bir ahır vardı. Hayvanlarımızla ilgili yapılması gerekenler vardı. Bunlardan biri de yeni ahırın yapılması ve hayvanların zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, gerekli mercileri talimatlandırdı. En son ziyaretimiz, Organize Sanayi Bölgesi’ne oldu. Burası bizim can damarımız. Şehrin kalbi. Şehir için çok önemli. Değerli Cengiz başkanım, bölge için gerekli her türlü tedbiri almış durumda. Burada bir halı fabrikasının çatısı çökmüş. Geçmiş olsun dileklerimizi iş yeri sahibine ilettik. Fakat, çok şükür ki can kaybı yok. Bu ziyaretimizle bizim üstümüze düşen bir vazife varsa destek olmak için buradayız” şeklinde konuştu.

“OSB’de işçinin ve işverenin bir sıkıntısı yok”

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ise, beklemedikleri bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, “Organize Sanayi Bölgesi’nde aşırı bir yağış olması nedeniyle en başta ulaşımda sıkıntımız oldu. Sadece bin 200 fabrikamız arasında bir tanesinde ufak bir kaza oldu. Bu konuda da mağduriyet yaşayan yer sahibine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da bulundu.

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