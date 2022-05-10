Şahinbey’den 131 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye

Şahinbey Belediyesi, ’Engelliler Haftası’ nedeniyle 131 engelli vatandaşa akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Bu dağıtımla birlikte toplamda 2 bin 927 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Engelli kardeşlerimize 35 milyon liralık destek sağladık" dedi.

Şahinbey Belediyesi, ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ nedeniyle bir etkinlik düzenleyerek 131 engelli vatandaşa daha akülü ve tekerlekli sandalye hediye etti. Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldikleri günden beri toplamda 2 bin 927 adet akülü ve manuel sandalye dağıttıklarını söyledi. Her alanda engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Mehmet Tahmazoğlu, engelli vatandaşların kendilerinden talep ettiği tüm ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

"Toplamda 2 bin 927 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtmış olduk"

Tekerlekli sandalye dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan ve bugüne kadar 2 bin 927 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye ettiklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu dünyada hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağı belli değil. O yüzden el ele gönül gönüle vermek lazım. Ben de küçükken trafik kazası geçirdim ve ayağım kırıldı. O süreçte 6 ay boyunca hiç yürüyemedim ve evde hapis kaldım. Bu süreçte engelli vatandaşları bir nebze de olsa anladım. O yüzden engellilerin yanında olmak çok önemli. Bu tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlar için çok önemli. Şuana kadar 2 bin 796 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtmıştık. Bugün 131 akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Bununla beraber toplamda 2 bin 927 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtmış olacağız" dedi.

"Görev süremizde engelli kardeşlerimize 35 milyon liralık destek sağladık"

Engellilere sadece akülü ve manuel tekerlekli sandalye değil, bunun dışındaki malzemeler için de destek sağladıklarını hatırlatan Mehmet Tahmazoğlu, "Biz, bizden engelli aracı isteyen herkese şartsız koşulsuz dağıtım yapıyoruz. Yine engellilere 101 işitme cihazı, 4 adet akülü sandalye şarj dolum istasyonu yaptık. Ayrıca görme engelliler için 417 tane beyaz baston ile 3 tane görme engellilere yönelik özellikle bilgisayar dağıttık. Bunun dışında 7 tane akıllı klozet, 12 tane protez kol-bacak, 8 adet hasta bakım yatağı ve 8 adet solunum destek cihazı dağıtımı yaptık. Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimize 35 milyon liralık destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Katar Hayır Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ali Naasır ise, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu önemli projelere ve hayır işlerine imza atıyor. O yüzden bu güzel projeleri için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programa katıldığımız için de herkese minnet ve saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Katar Hayır Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ali Naasır, MHP Şahinbey İlçe İlker Kızıklı, STK’lar, şehit aileleri, gaziler derneği, engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.