banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay

Şahinbey’de çiftçilere tohum ve gübre desteği

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

GAZİANTEP 25.11.2021, 14:50
Şahinbey’de çiftçilere tohum ve gübre desteği

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi üretimin artması ve çiftçinin desteklenmesi için beş yıldan bu yana çiftçilere 13 bin 273 ton arpa-buğday tohumu, 13 bin 835 ton gübre, 24 bin 285 ton hayvan yemi, 900 bin adet zeytin-fıstık fidanı, 283 aileye 210 büyükbaş, 2 bin 766 küçükbaş canlı hayvan dağıtımını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günler içerisinde çiftçilere buğday-arpa tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Köyü’ne giderek çiftçilerle birlikte tohum ve gübreyi toprakla buluşturdu.

“Çiftçilerimiz büyük emek veriyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, “Kapcağız Mahallemizde çiftçilerimizle tarlada bir araya gelerek arpa, buğday, mercimek ve gübre ekimini gerçekleştirdik. Çiftçilerimize dağıtmış olduğumuz 13 bin ton arpa, buğday, mercimek ve 13 bin tonun üzerinde gübreyi toprakla buluşturmuş olduk. Çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Tarıma vermiş olduğumuz desteklerin yanı sıra hayvancılığa da vermiş olduğumuz destekler var. Bu güne kadar 24 bin tonun üzerinde yem dağıtımı gerçekleştirdik. Bir ay sonra 10 bin ton daha dağıtarak bu miktarı 34 bin tona çıkarmış olacağız. Hayvancılığın gelişmesi için meralara su kuyusu açtık, mera alanlarını gübreledik. İhtiyaç sahibi ailelerimize küçük ve büyükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunduk. Ayrıca arıcılığın gelişmesi için arılı kovan desteğinde bulunduk. Bunun yanı sıra yumurtacı atak cinsi tavuk dağıttık. Tarımla uğraşan çiftçilerimize 750 bin zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı dağıttık. Arazilerine kolay ulaşabilmeleri için bin 500 kilometrenin üzerinde kadastro yolu yaptık. Çiftçilerimize silajlık mısır dağıtımı gerçekleştirdik. Bu güne kadar çiftçilerimize 323 milyon TL’nin üzerinde tarımsal destek sağlamış olduk. Bunun 190 milyonun üzerindeki kısmı Şahinbey Belediyemiz Tarafından karşılandı. Verilen bu desteklerle Şahinbey İlçesi’nde ekilmeyen alan kalmadı. Biz bunu bir milli mücadele olarak görüyoruz. Ekilmemiş bir karış alan bırakmayana kadar. Üretime destek vermeye devam edeceğiz. Böylelikle çiftçilerimiz ürün artışı sağlarken, Şahinbey Belediyesi olaraktan istihdama katkı sağlamış olduk. Özellikle pandemi sürecinde gıdanın ve gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Böylelikle üretim artışı sağlayarak, çiftçimize, vatandaşımıza ve ülkemize kazandırmış olduk. Hayırlı bereketli bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7