Şahinbey’de Ahmet Şafak rüzgarı

Şahinbey Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması çerçevesinde sevilen ses sanatçısı Ahmet Şafak’ı Gazianteplilerle buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi, tarafından düzenlenen organizasyonla sevilen sanatçı Ahmet Şafak 14 Mayıs Cumartesi günü Şahinbey Parkı Amfi tiyatroda sevenleri ile bir araya geldi. Ahmet Şafak ‘ Yalnız Kurt, Memleket Meselesi, Reislerde Sever, Olsun, Deli Gönül’ gibi eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Sanatçı Amfi tiyatroyu dolduran hayranları ile öz çekim yaptı.

“Türkiye dünya lideri olacak”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin kalbinde her zaman vatan, millet ve bayrak sevgisinin olduğuna dikkati çekerek, “Gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bazıları ‘gençlik elden gidiyor’ diyor ama biz bu sözlere itibar etmiyoruz. Onların içerisindeki vatan, bayrak ve millet aşkı hiçbir zaman bitmeyecek. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı tankların altına yatan gençlerimizi gördük. Ellerinde bayrak yüreklerinde imanlarıyla gençlerimiz hainlerin karşısına durdu. Bu ülkenin önü açık 2023-2053-2071 hedeflerine doğru hızla gidiyoruz. Türkiye dünya lideri olacak” dedi.

“Tahmazoğlu ile gurur duyuyorum”

Sanatçı Ahmet Şafak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, “Böylesi bir etkinlikte Gaziantep’te bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Sizlerin kardeşi, ağabeyi, Şahinbey sevdalısı Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sizler için çalışıyor. Anadolu’da çok güzel bir atasözü vardır. “Dolgun başak eğik durur’ yani tevazu sahibi olur. Başkanımızı her gördüğümde bu söz aklıma gelir kendisi çok tevazulu bir başkan. Şahinbey’i uzaktan çok dikkatli bir şekilde izliyorum. İstanbul’da yaşayan birisi olarak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile gurur duyuyorum. 7’den 77’ye çok güzel bir hizmet anlayışını burada görmekten mutluyum. Allah birliğimizi ve dirliğimiz bozmasın. Allah’ın izniyle sonsuza kadar beraber yürüyeceğiz” diye konuştu.