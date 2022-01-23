Şahinbey Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması ve yolda kalan vatandaşlar için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları yerinde inceledi.

Şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Yardımcıları ile durum değerlendirmesi yaparak sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarımız sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ekiplerin aralıksız bir şekilde çalıştığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Araçlarımız yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekiplerimiz hastaların ve yaşlıların çağrılarına anında yetişerek hastaları hastaneye götürürken, yaşlılar için alışveriş yaparak evlerine bırakılıyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız mecbur olmadıkları sürece kendi araçlarını kullanmasınlar. Özel araçlara kar lastiği veya zincir mutlaka takılmalı. Yapacağımız çalışmalarla bu süreci hızlı bir şekilde atlatacağız” dedi.