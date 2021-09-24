Şahinbey belediyesi bankam atıkla ödüllendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümde çok önemli yol kat eden Şahinbey Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan "Sıfır Atık Projesi” kapsamında Şahinbey Belediyesi değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi ve Çevre Temizlik Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalar kapsamında Şahinbey İlçesi genelinde belirlenen noktalara bırakılan atık toplama kumbaraları Şahinbey İlçesi’nin geleceği için önemli rol oynuyor. Ayrıca Şahinbey Belediyesi “Bankam Atık” Projesi ile vatandaşların evlerindeki atıklarının karşılığında çeşitli hediyeler veriyor

Önemli bir proje

Geri dönüşüme götürdüğü atıklarla bisiklet aldığını belirten Mustafa Öztüzcu, “Şahinbey Belediyesi’nin başlatmış olduğu ve uzun yıllardır sürdürdüğü bankam atık projesi çok güzel bir uygulama. Özellikle plastik atıklar doğa için çok zararlı bu anlamda vatandaşların atıkları Bankam atık noktalarına götürmesini istiyoruz. Gerdiğim atıklarla torunuma bisiklet aldım. Şahinbey Belediyesine böyle bir uygulama başlattığı için teşekkür ederim” dedi.

BANKAMATIK noktalarının vatandaş için önemli olduğunu belirten Pınar Kont, “2008 yılından bu yana 23 Nisan Mahallesi’nde oturuyorum ve Bankamatık noktasının evime yakın olmasından dolayıda ayrıca mutluyum. Evde kullanmadığımız metal plastik, kağıt ve cam gibi malzemeleri Bankamatık noktalarına götürüyoruz. Götürdüğümüz atıklarla da puan topluyoruz ve karşılığında hediye alıyoruz” diye konuştu.