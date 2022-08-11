Şahin, GASTROANTEP için sektör temsilcileriyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için kentin sektör temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı.

Bu yıl 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival için hazırlıklar sürerken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde şehirde bulunan gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcilerine festival hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey bir sunum eşliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin gastronominin temeli olan tarımın sürdürülebilirliği için yaptığı projelerden ve turizmde kaydedilen ilerlemelerden bahsederken, festivalin şehre kazandırdıkları ve turizme yansıyan olumlu artışlara da sunumda yer verildi.

Bakanlar festival açılışına katılacak

GastroAntep’in açılışına bu yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de katılması planlanıyor.

GASTROANTEP 21 Michelin Yıldızlı Şef’i ağırlayacak

Festival bu yıl 12 ülkeden 21 “Michelin Yıldızlı” şefi ağırlayacak. Şeflere Gaziantep Mutfağı’nı keşfetme fırsatı verecek GastroAntep, düzenlenen workshoplarla bir kez daha dünya mutfağıyla Gazi şehrin mutfağını buluşturacak. Programlar çerçevesinde UNESCO ve “Kardeş Şehirler Mutfağı” atölyeleri gerçekleştirilecek. 25 ülkeden, 78 yabancı katılımcının yer aldığı atölyelerde şefler, kendi kültürel mutfaklarını tanıtarak pişirme demoları yapacak.

Festivalde gastronominin her konuda ele alınacağı 3 söyleşi, 19 panel oturumu gerçekleşecek, 101 konuşmacı tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını bu programlar çerçevesinde anlatacak.

“Sürdürebilir dünya için GASTROANTEP’te buluşuyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda yapılacak festivalin bu yılki teması “Sürdürebilir Dünya için GastroAntep’te buluşuyoruz” olarak belirlendi.

GASTROANTEP, gazi şehrin mutfağını bir kez daha dünyaya tanıtacak

GastroAntep bu yıl, Gazi şehrin gıda ürünlerinin, mutfak kültürünün ve yemeklerinin bilinirliğini arttırarak, Gaziantep mutfağından çıkan tatların dünyanın en önemli restoranlarının menüsünde ve gurme marketlerinin raflarında yer almasını amaçlıyor. Festival ayrıca, uluslararası anlamda gastronomi turizminde dünyaya Gaziantep’i işaret ederken, profesyoneller ve gastronomiye ilgi duyanları Gaziantep’te bir araya getirerek şehir ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

GASTROANTEP Gaziantep’in 100 tescil başarısını çalıştayla dünyaya anlatacak

Tüm kurumlarıyla ortak olarak yapılan çalışmalar neticesinde, 2022 yılı itibariyle 99 ‘Coğrafi İşaret’ ve 1 ‘Geleneksel Ürün’ olmak üzere toplamda 100 tescili ile Türkiye sıralamasında en önde yer alan Gaziantep, bu başarısının ardındaki çalışmaları GastroAntep’te tüm Türkiye’ye anlatacak. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan “Gaziantep’te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı”nda kentteki sivil toplum kuruluşları, odalar ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’nın (YÜCiTA) ortak çalışmalarıyla bugüne kadar yapılan tescilleme faaliyetleri değerlendirilirken, sonuçlar bildiri ile yayınlanacak.

“Ortak eylem ve söylem bu şehrin geleceği için çok kıymetli”

Toplantıda konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in artık dünyaya entegre olması gerektiğini belirterek, “Bizim artık kendimizi dünyaya entegre etmemiz gerekiyor. Herkesin ‘Daha neler yapabiliriz’ diyerek yürüttüğü bir takım oyunu var. Birlikten kuvvet doğuyor. Ortak eylem ve söylem, bu şehrin geleceğine dair kimin, ne söylediği çok kıymetli. Dünyanın en eski coğrafyasındayız. 5 antik kent, 22 müze ve sofradaki bu çeşitlilik kendiliğinden olan bir şey değil. Mesele bastığın toprağın, oturduğun sofranın kıymetini bilmekte. Kendimiz pişirdik, kendimiz yedik. Şimdi, dünyaya bu lezzetleri tanıtma noktasında çok önemli bir kavşak noktasındayız” dedi.

“Çalışkanlığımızı kaybetmeden planlamamızı yapmamız lazım”

Başkan Şahin, konuşmasının devamında, kültür turizminin Gazi şehri diğerlerinden ayıran en önemli fark olduğunu aktararak, “Dilimizi, kültürümüzü yükselen bir değer haline dönüştürmek gerekiyor. Yüzyıllık hikayemizde ecdadın getirdiği yerdeyiz. Mesele artık ikinci yüzyılın hikayesi. Bu hikayeyi en iyi olarak yazacağız. En iyi olmak için bizim çalışkanlığımızı kaybetmeden planlamamızı yapmamız lazım. Pandemiden sonra yeni kurulan dünyada çok sorun var, ama sorunları çözümde koordine olacağız. Hızlı bir şekilde empati yaparak birbirimizi anlayacağız, yardımcı olacağız. Biz burada yükselerek büyüyerek en az zararla çıkacağız. Esnaf rahatsa şehir rahattır” ifadelerini kullandı.

“Şehrin bir marka değeri, pozitif gündemi var”

Başkan Şahin, ilerleyen süreçte artık yapılacaklara odaklanmak gerektiğini ifade ederek, geçmiş festivallerde kazanılan tecrübenin altını çizdiği konuşmasını şöyle sürdürdü, “Geçen senelerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Bu işi 2 milyonun sahiplenmesi gerekiyor. Şehrin bir marka değeri, pozitif gündemi var. Biz bir taraftan ata tohumu üretmeye çalışıyoruz, bir taraftan da çiftçinin en büyük maliyeti olan enerji maliyetini yenilenebilir enerjiyle çözmek için, sulanabilir arazi ve şehir ekonomisi için çalışıyoruz. Burada döngüsel bir sistem var. Çiftçi ve esnaf rahatlarsa sanayi rahatlayacak. Herkes bu döngü sayesinde huzur ve mutlulukla evine gidecek”

“Geçen sene festivali yapamadığımızda içimize kapandık”

Şahin konuşmasının son bölümünde okumanın ve insanları dinlemenin önemini iletti, sektörleri sürekli dinlediğini söyleyerek, “Sizler öğretmen bizler öğrenciyiz. Biz iyi öğrenciler olarak sizleri ne kadar çok dinler, sizlerden gelen doğru bilgiyi ne kadar çok istişare ederek bu yönde yönetim kapasitesini güçlendirirsek bu çalışmayı bambaşka bir noktaya götüreceğiz. Geçen sene festivali yapamadığımızda içimize kapandık. Bütün dünyada San Sebastian gibi Gaziantep de yükselmeli. Bunu başaracak gücümüz, itibarımız var” diye konuştu.