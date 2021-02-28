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Şahin, e-ticarette kadın istihdamı ve yöresel ürün tanıtımı için düğmeye bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesi olan Shopstarwomen.com’un kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetinoğlu’yla Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.

GAZİANTEP 28.02.2021, 14:16
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Şahin, e-ticarette kadın istihdamı ve yöresel ürün tanıtımı için düğmeye bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesi olan Shopstarwomen.com’un kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetinoğlu’yla Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.

Türkiye’nin birbirinden değerli yörelerine özgü ürünlerin paylaşıldığı, kültür transformasyonunun yapıldığı bir dijital platform olarak hayata geçirilen Shopstarwomen.com’un fikir sahibi ve WEB sitesinin kurucusu Demet Sabancı Çetinoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep nezdinde; kadın istihdamı, kadınların ekonomik bağlamda güçlü kılınması, yerel ürünlerin tanıtılması ve dağıtımının yapılması için güçlerini birleştirdi. Başkan Şahin, Shopstarwomen.com için gerek kurumsal gerekse de şehir olarak hazır olduklarını dile getirerek, “Hızlı bir şekilde önümüzdeki hafta ekiplerimiz bir araya gelir, nasıl bir yol haritası çizeceğimizin istişaresini yaparız. Ürün çeşitliliği ve kalifikasyon açısından ben eminim ki en güçlü şehir biziz” dedi.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GASMEK ve Kadın Girişimci Destek Merkezi ile hali hazırda yöresel ürünler ürettiğini belirterek, “Rahatlıkla Shopstarwomen.com sitesine entegre olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarım ve Gıda Daire Başkanlığı takibinde coğrafi işaretlerin üretimi için kadınların yer aldığı kooperatifleşme çalışmalarından da bahsederek, “Her ilçede kadın kooperatiflerimiz mevcut. Coğrafi işaretlerimizin her birinin yerinde üretimini sağlıyoruz” diye konuştu.

Telekonferansta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve iş insanı Demet Sabancı Çetinoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, GAZİKÜLTÜR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver ve Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Kadın Aile ve Eğitim Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy ve Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin hazır bulundu.
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