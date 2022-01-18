Sağlık Müdürü Tiryaki’den Sağlık-Sen’e ziyaret

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Sağlık Müdürlüğü üst yöneticileri ile birlikte Sağlık-Sen Gaziantep Şubesini ziyaret etti.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, şube yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve beraberindekiler ile ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Tiryaki’nin vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi açısından yaptığı başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Başkan Arayıcı, “Sağlık ekip işidir. Başarı için huzurlu çalışma ortamı ve ekip ruhu gereklidir. Sağlık Müdürümüz de ekibi ile birlikte Gaziantep için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Sayın Müdürümüz göreve geldiği ilk günden itibaren sürekli sahada, sağlık çalışanları ile omuz omuza vererek ekip çalışmasının en güzel örneğini sergilemektedir” dedi. Başkan Arayıcı, ise konuşmasında şunları dile getirdi:

“Öncelikle Sağlık Müdürümüze, sağlık çalışanları ile iletişim kapılarını sürekli açık tutması, sağlık çalışanlarının sorunlarına duyarlılıkla yaklaşması ve çalışma barışının sağlanmasındaki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları bu ülkenin yüz akıdır. Her türlü zorlu koşullara rağmen görevlerini hakkıyla yapmanın gayreti içerisinde olan sağlık çalışanlarımız özellikle de pandemi koşullarında büyük fedakarlıklar göstererek sağlık hizmetinin kesintiye uğramasını önlemişlerdir.”

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Levent Sağlam, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vecdi Yıldız, Suriye Görev Gücü Başkanı Dr. Kemal Ürkmez, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, Personel Hizmetleri Başkanı Yamluha Coşkun ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burcu GünsoySağlık-Sen yöneticileri ile Gaziantep’teki sağlık hizmetlerinin genel durumu ve pandemi ile mücadele konularında fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık personellerine teşekkür ederken, vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı bir dönemde vatandaşların daha fazla maske, mesafe ve hijyen konularına önem vermelerini istedi.