Rektör Hatipoğlu’ndan bayram mesajı

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dini Bayramlarımız, Milletimizin manevi değerlerinin, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı özel günlerdir. Sevgi, saygı, şefkat, vefa ve merhamet gibi duyguların güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan bir bayramı daha yaşıyoruz. Kurban Bayramımız, bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran, paylaştıran, geleneklerimizin, inancımızın güzelliğine dair ne varsa içinde barındıran bir bayramdır. Bu yılda Kurban Bayramımıza erişmenin ve birlikte bir bayramı daha idrak etmenin mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Dayanışmanın kuvvetlendiği bu kurban bayramında da yardımla ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek hepimizin boynunun borcudur. Kurban Bayramımızın ülkemizdeki sevgi, birlik, beraberlik ve dostluğa zemin hazırlamasını temenni ederim. Rabbımız bu bayramı insanlığın kurtuluşuna, İslam aleminin de dayanışmasına vesile kılsın. Bu vesile ile Aziz milletimizin, üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin Kurban Bayramını kutlarım."