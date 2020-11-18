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Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan araç kovalamaca esnasında kaza yaptı. Yakalan araçta uzun namlulu silah ve uyuşturucu bulundu.

GAZİANTEP 18.11.2020, 15:25
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Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan araç kovalamaca esnasında kaza yaptı. Yakalan araçta uzun namlulu silah ve uyuşturucu bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca esnasında kaza yaparak, ekiplerce yakalandı. Yakalan araçta yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 48 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Başka suçlarda da kaydı bulunan ve aranması bulunan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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