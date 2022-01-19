Otoyolda kalanlara kumanya dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle TAG otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıtımı yaptı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri ise acil çağrılarda ambulansların ulaşamadığı noktalara yardım amacıyla 5 arazi aracını hastanelere hasta nakilleri için seferber etti.

Kentte başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri ana arter yollarda çalışmalarını sürdürürken Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Tarsus Adana-Gaziantep (TAG) Otobanı üzerinde bulunan Gaziantep Doğu Girişi Gişeleri ve Gaziantep- Kahramanmaraş Otobanı üzerinde bulunan Gaziantep Batı Girişi Gişelerinde yol tıkanıklığı nedeniyle bekleyen vatandaşlara çorba, ekmek, su ve simit dağıtımı yaptı. Toplamda 2 bin kişilik kumanyanın dağıtıldığı çalışmada ekipler vatandaşların eksiklerinin giderilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Büyükşehir itfaiye acil çağrılar için destek veriyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yoğun çalışmalar sonucu açılan ana arterler dışında kalan sokaklarda yaşanan tıkanıklık nedeniyle ulaşılamayan, acil servislere gelen yardım ve hasta çağrılarına yetişemeyen ve ulaşımda zorluk çeken ambulanslara da destek olmak amacıyla 4 çekerli 5 arazi aracını da görevlendirdi. Araçlar acil durumlarda ambulanssız da nakil olabilecek hastaları hastanelere yetiştirerek sağlık hizmetlerinin aksamaması için çalışıyor.

Ekipler ayrıca, Nurdağı bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar için de kumanya yardımı yaptı. Bölgede çalışan ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaşımın sağlanması için kar temizleme çalışması yapan diğer ekiplerle koordineli şekilde hareket ediyor.