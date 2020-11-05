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Otel inşaatına çıkan genç iki saatlik çabayla ikna edildi
GAZİANTEP’TE BİR GENÇ ÇIKTIĞI OTEL İNŞAATININ SON KATINDA İNTİHARA KALKIŞTI. İŞSİZ OLDUĞU İÇİN İNTİHARA KALKIŞTIĞI ÖĞRENİLEN GENÇ POLİSİN 2 SAATLİK ÇABASI SONRASI İKNA EDİLEREK AŞAĞI İNDİRİLDİ.
GAZİANTEP 05.11.2020, 20:05
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Gaziantep’te bir genç çıktığı otel inşaatının son katında intihar girişiminde bulundu. Polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edilen genç aşağı indirildi.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde bulunan bir otel inşaatına çıkan Yunus Y.’yi görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inşaata çıkarak Yunus Y.’yi ikna çabalarına başladı. Yaklaşık iki saat süren çabaların sonucunda ikna edilen Yunus Y.’nin işsiz olduğu için intihara kalkıştığı öğrenildi.
Polisin yoğun çabaları sonucu ikna edilen genç ambulansla muayene için hastaneye sevk edildi.