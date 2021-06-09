Onlıne alışveriş sitesi “SonSepet” açıldı

Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu’nun e-ticaret sektöründeki yatırımı sonsepet.com açıldı. Tüketiciler, sonsepet’e https://sonsepet.com adresinden erişebiliyor.

MahmoodCoffee ve MahmoodTea başta olmak üzere gıda sektörünün yanı sıra birçok sektörde faaliyet gösteren ve dünya markalarıyla rekabet eden global markaların sahibi olan Altunkaya Şirketler Grubu, sektördeki 40 yılı aşkın tecrübesiyle online alışveriş dünyasındaki yerini aldı.

Altunkaya Şirketler Grubu’nun online alışveriş dünyasındaki sonsepet.com’da gıda, içecek, kozmetik ve kişisel bakım, ev bakım ve temizlik, anne ve bebek bakım kategorileri ile yüzlerce ürünü bünyesinde bulundurmakta. Çok yakında farklı ürünler ve deneyimlerle ürün çeşitliliğini arttırmayı planlayan online alışveriş sitesinde, kullanıcı dostu ve güvenli e-ticaret alt yapısı ile alışverişler günün her saatinde kolayca gerçekleştirilerek siparişler güvenle oluşturabilecek.

Vatandaşlar, açılışa özel uygun fiyatlar ve ücretsiz kargo avantajından faydalanmak için sonsepet.com adresini ziyaret edebilir.