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Olay TV yeniden uyduda

Gaziantep’te uzun yıllar hem karasal hem de uydudan yayın yapan Olay TV, 3 yıl aradan sonra yeniden uydudan yayın yapmaya başladı.

GAZİANTEP 01.10.2021, 10:46
Olay TV yeniden uyduda

Gaziantep’te uzun yıllar hem karasal hem de uydudan yayın yapan Olay TV, 3 yıl aradan sonra yeniden uydudan yayın yapmaya başladı.

Gaziantep’te 3 yıldır karasal yayın ile Gaziantep’teki izleyicilerinin evlerine konuk olan Olay TV, yeniden uydudan yayın hayatına başlayarak, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerindeki izleyicileri buluşuyor. Olay TV’nin yönetim Kurulu Başkanı Erol Maraş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raci Dölek, 3 yıl aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yeni programlar ve yeni haberleriyle gündem oluşturmaya devam edeceklerini belirten Maraş ve Dölek, "Gaziantep’te uzun yıllardan buyana gazete, televizyon, radyo ve internet medyacılığında Olay TV, insanların gözü, kulağı ve sesi olmuştu. Yoğun talep üzerine 3 yıl aradan sonra Olay TV, tekrardan yayın hayatına başladı.Yenilenen içeriğimizle insanların sesi olmaya, şehrimizin kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

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