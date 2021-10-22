banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

Öğrenciler geleceği kodluyor

Avrupa Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen kodlama ve dijital okuryazarlığını geliştirme konulu çalışmalar hız kazandı.

GAZİANTEP 22.10.2021, 13:10
Öğrenciler geleceği kodluyor

Avrupa Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen kodlama ve dijital okuryazarlığını geliştirme konulu çalışmalar hız kazandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle Avrupa Kodlama Haftası renkli geçiyor. Öğrencilerle yürütülen çeşitli projelerin verimli geçtiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, eleştirel ve sistematik düşünen, üretken, bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim bireyler olarak yetişmeleri için geleceği GKV’de kodluyoruz. Bu yıl 9-24 Ekim 2021 tarihleri arasında uygulanan Avrupa Kodlama Haftası’nda GKV Özel İlkokulunda kodlama ve dijital okuryazarlığını eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirmek, teknolojinin çalışma prensibiyle ilgili öğrencilerimizin anlayışlarını genişletmek, yeni fikirler üretmelerini sağlamak ve bu fikirlerin nasıl hayata geçirileceğini göstermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi" dedi.

"Her şey çocuklarımız için"

Öğrencilerin bir birinden farklı etkinlikle çalışmalarda görev aldığını da sözlerine ekleyen Onan, "Kodlama Haftası boyunca ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz Hour Of Code ve Dans Partisi etkinliklerini eğlenerek tamamladılar. 4. sınıf öğrencilerimiz ise bilgi, beceri ve orijinal fikirlerini bir araya getirerek atık malzemelerden robotlarını tasarladılar. Öğrendikleri kodları, Canva programında afiş tasarımına ekleyerek robotlarıyla sergilediler. Minecraft kodlama ekinliğini tamamlayarak sertifikalarını kazandılar. Ayrica kulüp derslerinde öğrencilerimiz Lego Robotik, Mbot Robot, Vex Robotik, Scratch, Yapay Zeka ile ilgili çalışmalara katıldılar. Etkinliklere katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2