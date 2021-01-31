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Nurdağı’nda yoğun kar yağışı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yoğun Kar yağışı nedeniyle onlarca elektrik direği devrildi. Kırsal Bademli, Başpınar, Belpınar mahallerinde ve birçok mezrada elektrik direklerinin fırtına ve kardan dolayı devrilmesi sonrası bir çok kırsal mahalle elektriksiz kaldı. Kar yağışı aynı zamanda ulaşımı etkiledi.
GAZİANTEP 31.01.2021, 13:21
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yoğun Kar yağışı nedeniyle onlarca elektrik direği devrildi. Kırsal Bademli, Başpınar, Belpınar mahallerinde ve birçok mezrada elektrik direklerinin fırtına ve kardan dolayı devrilmesi sonrası bir çok kırsal mahalle elektriksiz kaldı. Kar yağışı aynı zamanda ulaşımı etkiledi.