Nizip polisinden düğün salonlarında korona virüs denetimi
GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜĞÜNLERDE VE DÜĞÜN SALONLARINDA KORONA VİRÜS DENETİMLERİ YAPILDI. DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYAN İKİ DÜĞÜN SAHİBİ İLE SOKAKTA İZİNSİZ MERASİM DÜZENLEYEN BİR DÜĞÜN SAHİBİNE PARA CEZASI UYGULANDI.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından düğünlerde ve düğün salonlarında korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan iki düğün sahibi ile sokakta izinsiz merasim düzenleyen bir düğün sahibine para cezası uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-12 Temmuz 2020 tarihlerinde ilçe merkezinde yapılan 36 düğünde resmi ve sivil personellerin katılımıyla denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, düğün sahiplerinin ve düğünlere katılanların İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan düğün genelgesine uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler kapsamında, 2 düğün sahibi ile sokakta izinsiz merasim düzenleyen 1 düğün sahibine idari para cezası uygulandı.
Ekipler, parklarda, iş yerlerinde, ana caddeler ve araçlar üzerinde yapılan denetimlerde ise 187 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
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|1. Başakşehir
|32
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|32
|62
|3. Sivasspor
|32
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|39
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|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
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