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MYK yeterlilik belgesi için sınavlar ücretsiz olacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iştiraki olan ve iki yıldan beri hizmet veren Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Danışmanlık A.Ş (GASBEM) tarafından, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında MYK belgelendirme sınavları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

GAZİANTEP 16.01.2021, 14:12
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MYK yeterlilik belgesi için sınavlar ücretsiz olacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iştiraki olan ve iki yıldan beri hizmet veren Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Danışmanlık A.Ş (GASBEM) tarafından, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında MYK belgelendirme sınavları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep merkezli faaliyet gösteren GASBEM A.Ş.’nin sponsor firmaların desteğiyle tüm Türkiye’de MYK belgesi alamayan meslek sahiplerine ücret ödemeden belge alma imkanı sunacağını kaydetti.

Projeye destek vererek duyarlılık gösteren firmalara teşekkür eden Ünverdi, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 5444 Sayılı Kanun ve Tebliğin ilgili genelgesinde, ‘Üreticisi olduğu marka tescilli ürünlere ait ülke genelinde veya belirli bölgelerde bayi ağı bulunan üretici firmalar ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına ‘Tek Nokta Başvurusu’ yapabilir. Tüm sınav ve belge masrafları İşsizlik Fonundan karşılanacaktır’ maddesine istinaden başlatılan çalışmalar kapsamında, yürütülen sosyal sorumluluk projesine ilk destek Sayın Tekstil, Geylani Elektrik, Akınal Sentetik Tekstil firmalarından gelmiştir. Projeye katılım sağlayan firmalarımız, sanayimize kalifiye eleman kazandırmak için önemli bir duyarlılık gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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