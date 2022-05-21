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Moliere’in ‘Cimri’si Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde sahnelendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ‘Oyunlarla Yaşayanlar Tiyatro Topluluğu’, bir dünya klasiği olan "Cimri" oyununu sahneledi.

GAZİANTEP 21.05.2022, 14:29
Moliere’in ‘Cimri’si Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde sahnelendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ‘Oyunlarla Yaşayanlar Tiyatro Topluluğu’, bir dünya klasiği olan "Cimri" oyununu sahneledi.

Moliere tarafından 17. yüzyılda kaleme alınan ve Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevrilen "Cimri" oyunu, Oyunlarla Yaşayanlar Tiyatro Topluluğu’nun Onursal Başkanı Enes Küçük yönetmenliğinde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, salonu tamamen dolduran tiyatro severlerle buluştu. Yaklaşık üç saat süren iki perdelik tiyatro oyunu; renkli kostümleri ve sahne dekorunun yanı sıra oyuncuların performansı ile de büyük beğeni topladı.

Oyunda Rektör Dereli sürprizi

Oyunun final sahnesinde sürpriz yaparak oyuna doğaçlama dahil olan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, izleyenleri hem şaşırttı hem de performansı ile alkış aldı. Oyun sonrasında seyircileri selamlayan Dereli, “Kültür, sanat, bilim ve sporu en güzel şekilde yapar ve desteklerseniz gerisi kendiliğinden geliyor, salonlar da doluyor. Oyunlarla Yaşayanlar Tiyatro Topluluğumuz bu okulun medarı iftiharı. Geçen sene pandeminin çok yoğun olduğu dönemde dahi “Lüküs Hayat” tiyatro oyununu yine mükemmel bir şekilde bu salonda sahnelemişlerdi. Bugün de “Cimri” oyununu yine harika bir şekilde sergilediler, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Birer insan olarak mükemmel değiliz ama bir araya geldiğimizde mükemmeliz”

HKÜ ‘Oyunlarla Yaşayanlar Tiyatro Topluluğu’ Onursal Başkanı ve aynı zamanda oyunun yönetmeni Enes Küçük ise, “Burada iftarda, sahurda hep birlikteydik. Sınav döneminde bir tarafta prova diğer tarafta ders çalışma notlarımız ile bizler bu oyuna hazırlandık. Burada emeği geçen çok fazla insan var. Bizler kurulduğumuz günden beri bir aileyiz. Birer insan olarak mükemmel değiliz ama bir araya geldiğimizde mükemmeliz” diye konuştu.

Seyircilerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda, Topluluk Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Yılmazkaya’ya HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

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