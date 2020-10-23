Minik GKV’lilerin seçim heyecanı

Oyunu Ver Filmini İzle etkinliği kapsamında sandığa giden GKV’li minik öğrenciler, izlemek istedikleri filmler için sandığa giderek oy kullandı.

İlk kez seçim heyecanı yaşayan minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen “Oyunu Ver Filmini İzle” etkinliği kapsamında izleyecekleri animasyon filmleri seçimle sandık başına giderek belirledi. İlk kez oy kullanma heyecanı yaşayan minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken, bir birinden güzel filimler arasında tercih yapmakta zorlandılar. Oyunu Ver Filmini İzle etkinliğiyle öğrencilerin ortak karar verme adına önemli bir ilke imza attığına dikkat çeken GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, Covid 19 kurallarına uyularak yapılan seçim sonrasında en fazla oy alan filmlerin belirlenen gün ve saatlerde kurum bünyesinde yer alan çok amaçlı salonda gösterime sunulacağını sözlerine ekledi.