Milli yüzücülere Edirne’de başarılı karne

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, 2. Edirne Kupası Yüzme müsabakasında, ay-yıldızlı takımın kulvarlardan başarıyla ayrılmasına büyük katkı sağladı. Milli kulaçlar, 8’i ilk 3’te olmak üzere yarışlarda 18 kez başarılı performansların mutluluğunu yaşadılar.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) planlı faaliyet programında yer alan 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakası, Edirne Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda Milli Takım düzeyinde gerçekleştirdi. Müsabakada, Türkiye’yi temsil eden kadroda yer alan Alleben Yüzme Havuzunun şampiyon kulaçları Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu, Beril Öztürk ve Barış Şahin, organizasyondan başarı dolu bir karne ile ayrıldılar. 2019-2020 sezonunda yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle iptal edilen Multinations Yıldızlar-Gençler, Alternatif Yıldızlar-Gençler, Comen Cup, Balkan Gençler ve Ümit Milli Takım Yüzme Müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcular, 2. Uluslararası Edirne Cup Yüzme Müsabakalarında mücadele ettiler. Düzenlenen organizasyonda, Yüzme Milli Takımı’na aynı kulüpten 4 sporcu ve 1 antrenör kazandıran tek takım olmanın haklı gururunu yaşayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, yarışlardan üç 1.’lik, beş 2.’lik, iki 3.’lük elde ettiler.

Genç yüzücülerimizi kutluyorum

Başarılı sonuçlar elde eden milli yüzücüleri kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kulvarlarda elde edilen başarılara her geçen gün bir yenisinin daha eklendiğine dikkat çekerek, “Milli yüzücülerimiz, 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakasında farklı sitillerde birbirinden başarılı sonuçlar elde ettiler. Milli Takım’ın başarılarına katkı sağlayabilmek, bizler adına büyük gurur verici bir durumdur. Genç yüzücülerimizi ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Kulvarlarda elde edilen başarılara sporcularımız her geçen gün bir yenisi ekliyorlar. Gaziantep ve Türk sporuna değer katmak için çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz” diye konuştu.