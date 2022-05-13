Milletvekili Koçer’den Pençe Kilit gazisine hastanede ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonunda terör örgütü ile yaşanan çatışmada gazi olan Gaziantepli P. Uzman Çavuş Serdar Ağdaş’ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Milletvekili Koçer, ziyarette, Gaziantepli Gazi Serdar Ağdaş ve babası Mikail Ağdaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti,. Şehit, şehit aileleri ve gazilerin milletin sinesinde yer aldıklarını vurgulayan Koçer, ’’Kahraman ecdadımızın bize mirası olan cennet vatanımızı canımız pahasına, son teröristi yok edinceye kadar savunmaya devam edeceğiz. Asker, polis tüm güvenlik güçlerimiz bizim için çok kıymetliler. Onların kahramanlıkları bu toprakları bizler için güvenli ve yaşanır hale getiriyor. Devletimiz de şehitlerimizin manevî mirasına ve onların yakınları ile gazilerimize ve gazi yakınlarına her zaman tüm imkanları ile sahip çıkarak destek vermeye devam ediyor. Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır, onlara minnettarız. Tedavisi devam eden tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum’’ dedi.