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Milletvekili Erdoğan’dan tezkere cevabı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Muhalefetin vermiş olduğu grup önerisine karşı AK Parti Grubu adına Genel Kurulda yapmış olduğu konuşmasında, yurtdışına asker gönderme teskeresinin 76 aydır var olduğunu belirterek tezkerenin Türkiye’nin sınır güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

GAZİANTEP 28.10.2021, 13:32
Milletvekili Erdoğan’dan tezkere cevabı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Muhalefetin vermiş olduğu grup önerisine karşı AK Parti Grubu adına Genel Kurulda yapmış olduğu konuşmasında, yurtdışına asker gönderme teskeresinin 76 aydır var olduğunu belirterek tezkerenin Türkiye’nin sınır güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Muhalefetin vermiş olduğu grup önerisine karşı AK Parti Grubu adına Genel Kurulda konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında tezkerenin Türkiye’nin sınır güvenliği için hayati önem taşıdığını ve tezkerenin 76 aydır var olduğunu söyledi.

Yurtdışına asker gönderme teskeresinin yeni bir tezkere olmadığını, yetmiş altı aydır bu tezkerenin var olduğunu söyleyen Erdoğan, bu tezkerenin oluş nedenlerinden bir tanesi olarak Gaziantep Havaalanının duvarında hala DAEŞ’in ya da PKK’nın attığı füzelerin parçalarının durduğunu, Kilis’e bomba ve füzelerin atıldığını belirtti.

Türkiye’nin sınır güvenliği açısından bu teskerenin hayati önemde olduğunu söyleyen Erdoğan, “DAEŞ, PKK dediğimiz örgütler sürekli şekilde ülkemize girip, eylem yapma gayreti içindeler. Peki, bunlara fırsat mı verelim? Yani serbest bırakalım o zaman, Semih Terzi’nin yaptığını yapalım, ülkeye gelsinler, yine bombaları mı patlatsınlar, Türkiye’yi savaş alanına mı çevirsinler? Buradaki maksat belli amaçlarına ulaşamayacaklar” diye konuştu.

Fahiş fiyat soruşturması tamamlanıyor

Fahiş fiyatlara karşı çalışmaların yapıldığını ve 5 zincir markete yönelik soruşturma yürüten Rekabet Kurumu’nun bu hafta açıklama yapacağını belirten Milletvekili Erdoğan, "Tüm dünyada ekonomik daralmayla birlikte ülkelerin sistemi yeniden işletmekte ne kadar zorlandıklarını görmekteyiz. Özellikle pandemi sürecinin üretimden lojistiğe birçok sektörde dünyayı, ekonomiyi, üretimi nasıl etkilediğini ve psikolojik enflasyonla ürünlere nasıl saldırdığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Bütün bunlara rağmen, Türkiye olarak bunları fırsata çevirmekle alakalı atılan adımları sürdürerek özellikle büyüme noktalarında diğer ülkelere rağmen hep önde olduk ve üretmeye devam edeceğiz. Onun için, öncelikle, bu üretimde artışları sağlamakla ilgili sulama barajları başta olmak üzere, birçok tedbirleri aldık. Fahiş fiyat olayı olsun, benzer olaylar olsun, bunlarla mücadele gerekli. Özellikle 5 tane zincir marketle ilgili Rekabet Kurumu çalışmalarını tamamlamak üzere, bu hafta bir açıklama yapacaklar. Tarım Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına bağlı binlerce çalışma var. Bununla beraber, yapısal çalışmalarda da adımlar atılıyor” diye konuştu.

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