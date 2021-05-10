Medical Park Gaziantep’te Hemşireler Günü kutlandı

7 gün 24 saat hizmet veren Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimi, Ramazan Bayramı nedeni ile 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü erken kutladı.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhemşiresi Sema Serpil Kılıç’a tüm hemşireler adına teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Ayrıca üst düzey yönetim tarafından da “kanatsız melekler” olarak bilinen tüm hemşirelere, kişiye özel hediyelerle birlikte, Genel koordinatör Kubba’nın adına imzalanmış tebrik kartı iletildi.

Hemşireler Günü sebebi açıklama yapan Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, ‘’Herkes İçin Sağlık” Prensibi ile Halka Hizmeti Görev Edinmiş Değerli Hemşirelerimiz, İnsanların mutluluğu için görevini ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu “Kanatsız Meleklerimiz” Pandemi döneminde sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Gününü” kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim’’ diye konuştu.