Medical Park Gaziantep’te “Hayata Hep Birlikte Gülümseyelim” etkinliği

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle “Hayata Hep Birlikte Gülümseyelim” adlı etkinlik düzelendi.

Engelli kişilerin yaşamda karşılaştıkları en önemli engellerden olan negatif ön yargılar ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için Medical Park Gaziantep Hastanesi, “Hayata Hep Birlikte Gülümseyelim” adlı etkinlik düzelendi. Etkinlikte özel yetenekli çalışanlar için etkinlik gerçekleştirildi. Farkındalık etkinliği hastanede görev yapan özel yetenekli çalışanlar, Başhekim ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin ile Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Emine Kurşun’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik özel yetenekli çalışanların çalışma ortamında istihdam edilmesinin artırılması, onlara konforlu bir çalışma ortamının sunulmasına dikkat çekilmesi ve herkesin hayatta bir engelli adayı olduğunun altını çizmek maksadı ile gerçekleştirildi. Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde görev yapan özel yetenekli çalışanlara, Başhekim ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin ile Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Emine Kurşun tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.

“En büyük engel sevgisizliktir”

Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ekber Şahin, “Özel yetenekli çalışanlarımız için bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu, sevgi olduğunda hiçbir engelin bulunmayacağının mesajını doğru bir biçimde çalışanlarımıza iletmek istedik. Bu çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve onlarla birlikte güzel işler yaparak ‘Hayata Hep Birlikte Gülümseyelim’ sloganını her zaman Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde uygulayacağımızı hatırlatmak istedik’’ diye konuştu.