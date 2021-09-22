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Medical Park Gaziantep ilk mavi hastane oldu

Medical Park Gaziantep Hastanesi Gaziantep’in ilk Mavi Hastanesi oldu.

GAZİANTEP 22.09.2021, 15:12
Medical Park Gaziantep ilk mavi hastane oldu

Medical Park Gaziantep Hastanesi Gaziantep’in ilk Mavi Hastanesi oldu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ve akademisyenlerden oluşan nitelikli kadrosu ile öne çıktığı gibi bine yakın hastane çalışanına aşı yapıldı. Genel Koordinatör Hayrullah Kubba konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde gerek hijyen ve gerek maske mesafe kuralları ile hastanemizde bu bilincin oluşması için çaba gösterdik. Pandemide personelimizin ve hastalarımızın en üst düzey önlemler alarak tedavi olmasını sağladık. Amacımız herkesin aşı olmasını sağlamaktı bunu da bu hastanede gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Herkese bu tür çalışmaların örnek olmasını temenni ediyoruz“ dedi.

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