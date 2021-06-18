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Kültür ve Turizm Bakanlığın’ın Özel Ödülü GAÜN’lü öğrenciye

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Yeşilay ortaklığı ile düzenlenen kısa film yarışmasında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Hüseyin Ozan Yalçınsoy, çektiği kısa filmiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü kazandı.

GAZİANTEP 18.06.2021, 18:26
Kültür ve Turizm Bakanlığın’ın Özel Ödülü GAÜN’lü öğrenciye

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Yeşilay ortaklığı ile düzenlenen kısa film yarışmasında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Hüseyin Ozan Yalçınsoy, çektiği kısa filmiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü kazandı.

‘Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı’ temasıyla düzenlenen Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Yeşilay ortaklığı ile düzenlenen yarışmada; GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hüseyin Ozan Yalçınsoy, ‘Bihaber’ isimli kısa filmiyle 15 bin Türk Lirası değerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Demir, öğrencisini tebrik ederek başarısının, Yalçınsoy’un meslek hayatına da katkısı olacağını ümit ettiğini söyledi. ‘Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’ndan kazanılan ödülün Hüseyin Ozan Yalçınsoy ve genç sinemacı arkadaşlarını daha fazla başarı için motive edeceğini belirten Doç. Dr. Özcan Demir, bölümde yapılan çalışmalarla daha nice başarılı öğrenciler göreceklerine olan inancını dile getirdi.

Jürisinde Derviş Zaim ve Ceyda Düvenci gibi sektörde aktif isimlerin yanı sıra akademi dünyasından da tecrübeli isimlerin yer aldığı yarışmada toplam 80 bin Türk Lirası tutarında ödül dağıtıldı. Yarışmanın ödül töreni 23 Haziran 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.
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