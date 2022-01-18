Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza

Gaziantep’te polisler yaptıkları trafik denetlemesinde kış lastiği kullanmayan 58 kamyon ve otobüs sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kamyon ve otobüslerde kış lastiğinin kullanılıp, kullanılmadığını denetleyen ekipler, 1345 aracın lastiğini kontrol etti. Denetimlerde

Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.