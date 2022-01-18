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Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza
Gaziantep’te polisler yaptıkları trafik denetlemesinde kış lastiği kullanmayan 58 kamyon ve otobüs sürücüsüne cezai işlem uyguladı.
GAZİANTEP 18.01.2022, 16:39
Gaziantep’te polisler yaptıkları trafik denetlemesinde kış lastiği kullanmayan 58 kamyon ve otobüs sürücüsüne cezai işlem uyguladı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kamyon ve otobüslerde kış lastiğinin kullanılıp, kullanılmadığını denetleyen ekipler, 1345 aracın lastiğini kontrol etti. Denetimlerde
Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.