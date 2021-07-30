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Kilis’teki orman yangınının söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis’te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

GAZİANTEP 30.07.2021, 02:35
Kilis’teki orman yangınının söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis’te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

Kilis’e bağlı Demirciler ve Gülbaba Kırsal Mahalleleri arasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla mücadele için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kısa sürede destek verildi. Saat 14.00’da başlayan alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, yangının ormanlık arazide yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerde faaliyetini sürdürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yapılan mücadeleye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve bölge belediye ekipleri katıldı.
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