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Kılıç’tan muhtarlar günü mesajı

OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAİT KILIÇ

GAZİANTEP 19.10.2020, 10:32
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Kılıç’tan muhtarlar günü mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Muhtarların, yerel yönetimler ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında “Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir” ifadelerini kullandı. Başkan Kılıç’ın mesajında, "Halkımızla aramızda gönül köprüsü kuran, çözüm ortaklarımız, Devleti ve milleti temsil noktasında önemli görevler üstlenen, mesai ve yol arkadaşı olarak gördüğümüz, hep birlikte aynı emek ve sabır ile çalıştığımız kıymetli Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Muhtarlarımız, demokrasinin her zaman çekirdeği olmuşlardır. Dmkrsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, Devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde Devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla Devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasında aracı rol oynayan, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımız, her türlü takdiri ve şükran duygularımızı hak etmektedirler. Muhtarlarımızla göreve geldiğimiz günden bu yana Oğuzelimiz için omuz omuza mücadele ediyoruz. Devletimizin bizlere sunduğu imkanları bizlerde muhtarlarımızla birlikte vatandaşımıza hizmet olarak sunmaya gayret gösteriyoruz. Oğuzeli Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımız ile birlikte en yüksek düzeyde istişare ve iş birliği içinde çalışmalarımız devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin 91 mahallesinde vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, vatandaşlarımız ile aramızda köprü vazifesi gören, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapmaya çalışan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine de yer verdi.

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